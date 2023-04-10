الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بدمياط وجوائز للمتفوقين

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ، بشأن بدء دورة تدريبية مجانية بالوحدة المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة  بقرية "السرو" مركز الزرقا بمحافظة دمياط ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة لتأهيل الشباب لسوق  العمل وتدريبهم وتنميه مهاراتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل حقيقية ولائقة لهم تؤهلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى مع إعطاء الأولوية في تلك الفرص لذوى الهمم للاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم .

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط  في تقريرها  للوزارة، أن المستهدف تدريب عشر متدربات على مهنة التفصيل والخياطة  على أن  يتم عقد اختبار للمتدربات في نهاية الدورة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات معتمدة باجتياز الاختبار و تسليم الفائزة بالمرتبة الاولى ماكينة خياطة تساعدها على إقامة مشروع صغير  يوفر لها حياة كريمة .

وأشارت مدير المديرية أن ذلك يأتي وفق خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023، لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة، مضيفةً أنه على الشباب من أبناء المحافظة الذي يرغب في الالتحاق بفرص التدرب المتاحة التقديم من خلال مقر المديرية، أو مقر الوحدة بقرية " السرو " .

 

 

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وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط دورة تدريبية مجانية التفصيل والخياطة سوق العمل

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