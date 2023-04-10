مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19..  كواليس زيارة "سيف" لدعم جعفر داخل السجن

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل “جعفر العمدة”، زيارة غير متوقعة من “سيف” أحمد داش، لـ “جعفر” محمد رمضان، بعد القبض عليه بتهمة جلب المخدرات من الخارج.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وقال سيف لـ"جعفر": "انت هتفضل ساكت كدة كتير.. اية اللي شاغل بالك يا معلم؟"

ليرد “جعفر”: "تعرف أن أنا بقالي زمن مقعدتش لوحدي.. طول الوقت في الشغل وسط الناس أو في البيت مع الحريم..الحبسة خلتني أقعد لوحدي.. خلتني أفكر في حاجات كتير".

وأضاف: “أبويا وصاني على سيد.. وأنا استغربت ليه بيوصي الصغير على الكبير”.

وتابع: "أنت أكتر حد أنا اتبسطت لما شوفته يا سيف".

ليرد سيف: "هو الإنسان كدة بيرتاح مع أصحابه أكتر من أهل بيته.. فيه حد بيضايقك في الحبس جوه أنا موصي عليك".

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.