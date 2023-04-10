مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19..  الخوف يُسيطر على "عايدة" بعد اتهام "جعفر" بجلب المخدرات

تصاعدت الأحداث مع بداية الحلقة الـ19 من مسلسل “جعفر العمدة”، حيث عبّرت “عايدة” الفنانة زينة، عن خوفها على زوجها “جعفر” بعد القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات أثناء عودتهما من مطار لبنان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وقالت “عايدة” لصديقتها: "أنا خايفة عليه بجد هو مظلوم وميعملش كدة.. حرام اللي بيحصل ده من ساعة ما اتقبض عليه وأنا خايفة".

لترد صديقتها: "وانتي فارق لك في أية؟.. في كل الأحوال هتاخذي فلوسك.. لو خرج هيديكي الفلوس ولو أتعدم هتورثي".

لتعلق “عايدة”: "رغم الفترة القصيرة اللي قضتها معاه في لبنان.. لكن أنا عارفة انه ميعملش كدة".

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.