مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19..  الشماتة تُسيطر على أول لقاء بين شوقي ومحمد رمضان

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل “جعفر العمدة”، اللقاء الأول بين "شوقي فتح الله" منذر رياحنة ومحمد رمضان "جعفر".

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وذهب “شوقي” لزيارة “جعفر” في السجن وقال له: "أنا قعدت 7 سنين في السجن مجتش تزورني وأنا من أول يوم ليك في السجن جيت زورتك بس أنا جايلك أريح قلبك علشان تتعدم وأنت مرتاح".

وأضاف: "إحنا اللي عملنا كل دا يا جعفر اه إحنا اللي سقطنا دلال وخطفنا ابنك وأجرنا بلال شامة لخطفه ومحدش يعرف مكان ابنك على وش الأرض غيري أنا لأن أنا اللي عملت كدة يا جعفر".

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.