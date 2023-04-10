الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة الزوج للمفتي بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الثانية، محكمة جنايات كفر الشيخ، إحالة أوراق نقاش وربة منزل بتهمة قتل زوج الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما لفضيلة المفتي لأخذ  الرأي الشرعي في إعدامهما  في القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب.

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين نقاش، ربة منزل، قتل المجني عليه "حسني.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها، وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان بعيد، وما إن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وُجّهت له تهمة إحرازه سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

 

الدائرة الثانية محكمة جنايات كفر الشيخ نقاش ربة منزل المستشار شريف محمد قورة

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