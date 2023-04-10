7 آلاف جنيه.. "واحد من الناس" يجبر بخاطر عاملة نظافة في رمضان

التقى عمرو الليثي من خلال سيارة المفاجآت ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، بالسيدة سميرة محمد، 70 سنة، من محافظة أسيوط، والتي تعمل بالقاهرة في شركة نظافة الشوارع.

وقالت سميرة إنها تعانى من السكر والضغط، لكنها تعمل لكى تصرف على أولادها، وزوجها توفى وترك لها بنتين وولدين، ومش عاوزه غير الستر والصحة وزيارة بيت الله والرسول.

وقام الليثى بإهدائها 7 آلاف جنيه وسط سعادتها وفرحتها الكبيرة قائلة: "الحمد لله".

وبرنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان حيث يجوب مع فريق العمل فى شوارع ومحافظات مصر كلها يوميًا على مدار 30 يوما من أيام رمضان ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجآت" والتى تحقق أمانى وأحلام الناس يوميًا وترسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.