الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: تعاون مع كوريا الجنوبية فى مجال محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى

محافظ مطروح وسفير
محافظ مطروح وسفير جمهورية كوريا الجنوبية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عمق العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية، والتى تمتد إلى عام 1948 مع اعتراف مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة  التى تعد نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة فى كل المجالات.

ورحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة  والوفد المرافق له خلال زيارتهم الأولى لمطروح مؤكدًا عمق العلاقة بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحة، وتتكون من ٨ مدن منها ٧ ساحلية، وسيوة بالجنوب، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية  وتتمتع بالعديد من مقومات التنمية بما تحظى به من إمكانيات استثمارية في كل المجالات زراعية وصناعية وسياحية وغيرها مع إقامة العديد من المشروعات القومية منها: مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية السلمية وغيرها من مشروعات قومية وتنموية على امتداد الساحل وسيوة، بما فيها من مقومات وتنوع سياحى.

وأشار محافظ مطروح إلى إمكانية التعاون مع الجانب الكورى فى  مجال محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى، والمناطق الاستثمارية مع ما تتميز به كوريا الجنوبية، من تقدم فى ذلك المجال وإمكانية التعاون في مجال السياحة مع دعوة مندوبى الشركات السياحية الكورية لزيارة مطروح والتعرف على معالمها والتعاون في الترويج والتسويق السياحي.

القيادة السياسية المصرية العلاقات الدبلوماسية المشروعات القومية المناطق الاستثمارية جمهورية كوريا الجنوبية محافظ مطروح مدينة العلمين الجديدة

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