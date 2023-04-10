الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمن الدقهلية: ضبط شخص نفذ عددًا من السرقات للسيارات بدكرنس

ضبط
ضبط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من تحديد هوية و القبض على شخص قام بتنفيذ عدد من السرقات للسيارات فى مناطق مختلفه داخل مدينة دكرنس مستغلًا تخفيه وعدم إظهار ملامحه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود عدد من البلاغاتمن المواطنين فى مدينة دكرنس بتخفى شخص وتنفيذ عدد من السرقات للسيارات دون تحديد هويته.

تم تشكيل فريق أمنى وبالتنسيق والتعاون مع جهاز تكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس، تم تحديد هوية المتهم  المدعو "ع.ا" مسجل سرقة فى العديد من القضايا تخصص فى سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة دكرنس.

وتمكنت القوة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه، وتحرير محضر بالوقائع المقدم بها بلاغات من المواطنين، وعرض المتهم علىالنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

كما شهدت محافظة الدقهلية، حادثًا مروعًا، بعد أن قامت سيارة ربع نقل بدهس طفل على الطريق بالقرب من قرية العصافرة، أثناء عودتها لمنزلها من الحضانة الخاصة بها.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركزشرطة المطرية، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث دهس لطفلة فى طريق قرية العصافرة التابعة لمدينة المطرية بالدقهلية.

وحده مباحث مركز شرطة دكرنس دكرنس الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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