وزير الخارجية يزور اليونان لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول قضايا إقليمية ودولية

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه إلى العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح غد الثلاثاء، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وتتضمن الزيارة لقاءات مهمة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ووزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وسيلتقي شكري مع ديميتري كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، كما سيجري حوارًا تليفزيونيًا مع محطة "Skai News"، إحدى أهم المحطات واسعة الانتشار في اليونان.