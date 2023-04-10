الإعدام شنقا لمتهم بقتل ابن عمه لخلافات بينهما فى بورسعيد

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، متهم بقتل ابن عمه داخل سرادق عزاء والده ببورسعيد بالإعدام شنقا بسبب خلاف سابق بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

بداية الواقعة والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الضواحي، باتهام عاطل بقتل ابن عمه ، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطى، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير، على خلفية خلاف سابق بينهما.

كانت النيابة العامة قد احالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، لتقضي بإعدامه شنقا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بأن يؤدى للمدعى المدنى 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.