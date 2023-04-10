الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس ميكانيكي لمدة سنة لهتك عرض طفلة في محافظة كفر الشيخ

جريدة الدستور

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حكمًا حضوريًا بمعاقبة ميكانيكي يقيم بمدينة مسير، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وذلك عما أسند إليه بهتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 76 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 653 لسنة 2022 حصر تحقيق.

 

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "إبراهيم.أ.ع.ع.ش"، 22 عامًا، ميكانيكي، ويقيم بمدينة مسير، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

 

وتبين أن المتهم بتاريخ 17 سبتمبر 2022، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا، بأن أصطحبها إلى إحدى الشقق السكنية بمصيف بلطيم، وبعدما انفرد بها، وحسر عنها بنطالها وعاشرها معاشرة الأزواج.وكشفت التحقيقات ووفق أقوال الفتاة عن وجود علاقة عاطفية بينها والمتهم، وتوجهت معه إلى مصيف بلطيم بمحض إرادتها وعاشرها معاشرة الأزواج وليس كرهًا عنها.

 

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل و العمل علي مواجهته والقضاء عليه بشتي الطرق.

ميكانيكي مسير كفر الشيخ هتك عرض طفلة

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