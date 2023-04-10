الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل مقابل فدية بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "م.ح"مقابل فدية بدائرة مركز أخميم.

 البداية  عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفل إلى أحد الأماكن وخطفه فى سيارة وطلب فدية قدرها 500 ألف جنيه من أسرته مقابلة إطلاق سراحه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج الطفل السجن المشدد 10 سنوات رئيس المباحث أسرة الطفل

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