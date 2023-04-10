رضا هيكل يتقدم بشكوى ضد الزمالك لفسخ التعاقد

تقدم رضا هيكل، نجم فريق الطائرة بنادي الزمالك، بشكوى رسمية لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة لفسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ومنح الاتحاد المصري للكرة الطائرة نادي الزمالك مهلة لمدة 30 يومًا للرد على شكوى رضا هيكل.

ولم يحصل لاعبو الزمالك في الألعاب المختلفة على مستحقاتهم منذ فترة طويلة، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

ومن ناحية أخرى، فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادى الزمالك على نظيره الصيد بنتيجة 3-0 ، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد بصالة الألعاب 6 أكتوبر (زويل )، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

8/25

12/25

19/25

يذكر أن مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر تقام بنظام Best of 3 ليتأهل الفائز في مباراتين إلى الدور النهائى من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة الفريق نفسه بالدور قبل النهائي من البطولة اليوم الإثنين في تمام الحادية عشرة مساء بصالة الألعاب 6 أكتوبر (زويل).

ويقود الجهاز الفني لسيدات الطائرة بالزمالك كل من: أحمد فتحي مديراً فنياً، وإكرامي هيكل مدرباً عاماً، ومحمد أنور مدرباً مساعدا، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني، والدكتورة سمية ناجح طبيبة وشادي فهيم محللاً تقنياً وهبة محمد إدارية.

وأكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن النادي يمر بظروف خاصة واستثنائية، ويحتاج إلى هدوء من الجمهور، لكي يعود الاستقرار للقلعة البيضاء.

وقال منصور، عبر قناة نادي الزمالك: "أطالب جمهور الزمالك بمنح مجلس الإدارة هدنة، حيث إن البعض بدأ أن يتحدث ويروج بعزلي عن منصب الرئاسة، رسالتي لهم إذا رحلت سيكون ذلك بشكل مؤقت، سوف أعود مجددا وأفوز بالانتخابات".