قصر ثقافة الإسماعيلية ينظم ندوة “تأثير التغيرات المناخية على الأفراد والمجتمع”

نظم قصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيفية موسعة حول “تأثير التغيرات المناخية على الأفراد والمجتمع”، حاضرها الباحث محمد مصري آدم مدرب التنمية المستدامة المعتمد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول محمد مصري آدم عدد من المحاور خلال الندوة أهمها مفهوم التغيرات المناخية واضرارها على الإنسان والمجتمع وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض وعلى حياة البشر بشكل عام.

كما تم عرض فيلم رسوم متحركة عن مفهوم الاحتباس الحراري ومسببات الظاهرة والأضرار الناجمة عنها، كما استهدفت الندوة تسليط الضوء على الجهود المصرية المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية.

يأتي ذلك في إطار مخرجات مبادرة "كن سفيرا"، ونظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستهدفت تثقيف وإعداد الشباب ليكونوا سفراء فى مجتمعاتهم لنشر وتطبيق مفهوم وأهداف التنمية المستدامة الأممية.