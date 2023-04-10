"تدعو إلى التدبر والتأمل".. على جمعة يتحدث عن فضل سورة "هود"

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن فضل سورة هود، قائلًا: «يغفل كثير من الناس عن فضل المعجزة الخالدة والخاتمة لكتب ورسالات الله عز وجل القرآن الكريم، ومن ذلك ما ورد من معجزات سورة هود وفضل ما ورد في خواتيمها».

وأضاف جمعة، خلال برنامج "مصر دولة التلاوة "، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن سورة هود تعد من السور التي تدعو إلى التدبر والتأمل، وتضم الكثير من أخبار الأمم السابقة، وعددًا من الأنبياء السابقين.

ويتحدث الدكتور علي جمعة، من خلال برنامج "مصر دولة التلاوة " يوميًا عن فضل سورة قرآنية.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم سلسلة برنامج "مصر دولة التلاوة" منذ عام رمضان 2020 التى حملت حينها عنوان "مصر أرض الأنبياء"، ثم قدمت الموسم الثانى فى العام الذى تلاه تحت عنوان "مصر أرض الصالحين"، ثم الثالث فى رمضان الماضى، تحت اسم "مصر أرض المجددين".