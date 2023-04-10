الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وقف طعن مسئولة بالسياحة لإلغاء جزاءها على أخطاء في حدث نقل المومياوات

نقل المومياوات
نقل المومياوات

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بوقف طعن مسئولة بالسياحة جزائيًا لمدة شهر، وتطالب فيه بإلغاء الجزاء المُوقع عليها بعقوبة الإنذار، لما نسب اليها مخالفتها بالسفر يومي ٤ و٥ إبريل عام ٢٠٢١ وهي كانت مكلفة بالتنسيق مع مستشار وزير السياحة بشأن ترتيب استضافة ضيوف حدث نقل المومياوات الفرعونية.

وجاء قرار المحكمة بوقف الطعن لعدم تنفيذ الطاعنة ما أمرت به المحكمة من تقديم القرارات الصادرة، والأوراق المطلوبة.

وذكرت المسئولة شرحاً لطعنها أنها تشغل وظيفة مدير عام بوزارة السياحة، والمكلفة من قبل رئيس قطاع السياحة الدولية، بالتنسيق مع مستشار وزير السياحة بشأن ترتيب استضافة ضيوف حدث نقل المومياوات الفرعونية، وأنها فوجئت بقيام الإدارة القانونية بالهيئة بمخاطبة النيابة الإدارية لمخالفة الطاعنة القانون بسفرها يومي 4 و5 أبريل 2021 إلى أسوان بالطائرة دون الحصول على أذن كتابي أو تكليف كتابي أو موافقة على السفر.

وأصدرت النيابة الإدارية قرارها بمجازاة الطاعنة بالإنذار وخصم قيمة تذاكر الطيران والإقامة المترتبة على سفرها، وتظلمت الطاعنة من القرار إلي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ووافق على قبول التظلم وسحب القرار، إلا أن الإدارة اتخذت قرارا سلبيا بعدم تنفيذ قرار السحب.

وطالبت المسئولة في الطعن بإلغاء قرار جزائها، وتعويضها مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها وحمل الطعن رقم 140 لسنة 056 ق.

المحكمة التأديبية وزير السياحة النيابة الإدارية

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