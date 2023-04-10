ليستر سيتي يبدأ مفاوضات مع بينيتيز لخلافة رودجرز

تواصل إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عملية البحث عن مدير فني جديد لخلافة الأسكتلندي براندن رودجرز، خلال الفترة المقبلة.

وأقالت إدارة نادي ليستر سيتي، براندن رودجرز من منصب المدير الفني للفريق، منذ أسبوع؛ بسبب تدهور نتائج الفريق.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة نادي ليستر سيتي الانجليزي فتحت خط مفاوضات مع الإسباني رافا بينيتيز، لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وأشار إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين خلال الفترة الجارية من أجل التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل توليه تدريب الفريق.

ويتصارع ليستر سيتي على الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، لدوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب، إذ يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

رافا بينيتيز بدأ مسيرته التدريبية بتولي تدريب فريق ريال مدريد تحت 17 عامًا في صيف 1986، وحتى 1993 وتولى في ذلك التوقيت منصب المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، ثم تولى تدريب فريق الرديف واستمر مع النادي الملكي حتى رحل في صيف 1995، وتولى تدريب بلد الوليد لمدة 6 أشهر وفي صيف 1996 تولى تدريب أوساسونا ورحل عن الفريق في نوفمبر من العام نفسه.

وتولى بينيتيز تدريب فريق إكستريمادورا في صيف عام 1997 وقضى مع الفريق موسمين قبل أن يتولى تدريب فريق تينيريفي في عام 2000 ولمدة موسم واحد ثم قاد فريق فالنسيا لمدة 3 مواسم، وبعدها تولى تدريب ليفربول في صيف 2004 ورحل عنهم في صيف 2010 ليتولى تدريب إنتر لفترة لم تدم سوى 6 أشهر.

وقاد بينيتيز فريق نابولي في نوفمبر 2012، وحتى يونيو 2013، ثم تولى تدريب نابولي لمدة موسمين وعاد لقيادة ريال مدريد في منصب المدير الفني في صيف 2015 ورحل في يناير 2016، ثم تولى تدريب نيوكاسل في مارس 2016 ولمدة 3 أعوام حتى صيف 2019، وبعدها تولى تدريب فريق داليان بروفيسيونال، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق إيفرتون في صيف 2021، ورحل عن الفريق في يناير 2022.