علي جمعة يتحدث عن علاقة موسيقار الأجيال عبد الوهاب بالشيخ حمدي الزامل

روى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل مشاركة الشيخ حمدي الزامل في إحياء ذكرى الأربعين لكوكب الشرق أم كلثوم، بعد أن قدمه الشيخ مصطفى إسماعيل للتلاوة، وتصادف وجود موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، فأثنى على الشيخ حمدي الزامل، وجلس إلى جواره وسأله عن المكان الذي تعلم فيه الموسيقى، وكانت المفاجأة لعبد الوهاب أن الزامل لم يتلقى أي "كورسات" في الموسيقى وأنها موهبة منحها له الله سبحانه وتعالى.

وأضاف جمعة خلال برنامج “مصر دولة التلاوة” المذاع على فضائية "الحياة"، أن الشيخ حمدي الزامل ٨٠٠ ساعة تسجيلات، ورغم ذلك توفي دون أن يعمل خاتمة في التجويد.

وحكى عضو هيئة كبار العلماء عن أن الشيخ حمدي الزامل قبل أن يتوفي دخل في غيبوبة كام عندما يسمع القرآن الكريم عينه كان تدمع وفسر ذلك قائلًا إن القرآن الكريم له لذة في القلوب.. و لو عارفها الملوك ما فارقوها يوم.. ولجالدونا عليها بالسيوف.