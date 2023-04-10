الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"القضاء الإدارى" ترفض دعوى وقف عمومية نقابة التطبيقيين

القضاء الإداري
القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الدعوى المقامة من عبدالمحسن إسماعيل وعدد من أعضاء نقابة التطبيقيين، التي طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 15 أبربل الجاري.

وقالت النقابة إنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وثبوت صحتها، فإنها تدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اختيار نقيب عام التطبيقيين يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وذلك بمقر النقابة العامة للتطبيقيين ببرج التطبيقيين بميدان العباسية بالقاهرة.

وأوضحت النقابة أن كافة إجراءات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى، مشيرة إلى أن الانتخابات ستجرى بعد الاطلاع على القانون 67/74 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نقابة التطبيقيين

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