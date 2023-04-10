الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات لعامل يروج الحشيش في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

  صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17413 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

- نتائج تحريات ضباط المباحث

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، قيام المتهم "م.ع.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، انتقلت قوة أمنية لمكان تواجد المتهم، فأبصرته يسلم أحد عملائه قطعة لمخدر الحشي، وتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته عل ى" 6 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول". 

 وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة لمخدر الحشيش "ووزنت 5.67 جرام، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها، بمتقضي نصوص القانون الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون الملحق الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان ، لذلك قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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