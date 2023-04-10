الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق باب تلقى طلبات الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العام 2022/2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تغلق كنترولات الثانوية العامة 2023، بقطاع القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وقطاعات أخرى، اليوم الاثنين، باب تلقى طلبات الراغبين في العمل استعدادًا لامتحانات الثانوية العام العام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر انطلاقها 12 يونيو المقبل.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تستمر قبول طلبات الأعضاء الجدد بكنترولات الثانوية العامة 2023، أمس الأحد واليوم الاثنين، على أن يتم عقد مقابلات للمرشحين لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وكانت قد أعلنت لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع المنصورة لعام 2023، أنه سيتم فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل في:

١- لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة قطاع المنصورة - مقرها مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية.

٢- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة - مقرها مدرسة المنصورة الإعدادية بنين.

٣- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة ب - مقرها مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية.

ويتم قبول طلبات التقديم للأعضاء الجدد يومي الأحد الموافق ۲۰٢٣/٤/٩ والإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر اللجنة التي يرغب بالعمل بها، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري يومي الأربعاء ۲۰۲۳/٤/۱۲ والخميس ٢٠٢٣/٤/١٣، طبقا للجدول المعلن بمقر اللجنة التي يرغب بالعمل وذلك في تمام الساعة الثانية مساء.

شروط التقدم:

- ألا يكون لديكم أي من الموانع الآتية التي تحول دون اشتراككم في العمل باللجنة كعضو طبقا للنشرة العامة رقم (1) لسنة (٢٠١٩) بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة وهذه الموانع هي:

1- ألا تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

2- ألا تكون محروما من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة (۱۹۹۲).

3- ألا تكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

4- ألا تكون من العاملين فى إحدى المدارس الثانوية المتواجدة فى نطاق أعمال اللجنة المرشح للعمل بها.

5- ألا تكون لك صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي تعمل أو تنتدب أو تكلف للعمل بها.

درجات القرابة:

الدرجة الأولى: الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة الدرجة الثانية: (الأخ والأخت الجد والجدة-الأحفاد)

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد)

ضوابط العمل:

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

- ألا تكون مستحقا لبدل السفر طبقاً للقرار الوزاري رقم (٤١) لسنة (١٩٨٥) وتعديلاته.

- بالنسبة للعاملين بعقود أو بمكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم.

- ألا تكون مشتركاً في العمل بأي لجان أخري من لجان الامتحانات العامة أو المحلية.

- أن تقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجة العمل.

المستندات المطلوبة عند التقدم:

- صحيفة أحوال حديثة مختومة ومعتمدة بخاتم الشعار من جهة العمل موضح بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة البطاقة الشخصية ( الرقم القومي).

وسيتم عقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية للأعضاء الجدد طبقا للجدول التالي بمقر اللجنة التي يرغب بالعمل بها :

- الأربعاء 12/4/2023

(السنبلاوين - غرب المنصورة - ميت غمر - المطرية- شربين - الجمالية - أجا - تمى الأمديد - ميت سلسيل).

الخميس 13/4/2023

(شرق المنصورة - المديرية - دكرنس - منية النصر - بلقاس).

الثانوية العامة 2023 أعضاء الجدد الزوج والزوجة الدرجة الثانية الثانوية العامة المنصوص عليه القاهرة والاسكندرية

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