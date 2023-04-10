اليوم.. نهاية الحق فى توزيع كوبون "نايل سات"

ينتهي خلال جلسة اليوم الإثنين، الحق في التوزيع النقدي لشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

وأضافت البورصة، في بيان اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون نايل سات رقم "22" بواقع 0.450 دولار للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 13 أبريل الجاري.

يشار إلى أن المصرية للأقمار الصناعية ؛نايل سات" حققت أرباحاً بلغت 38.96 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 30.75 مليون دولار في 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2022 إلى 99.85 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 111.76 مليون دولار في العام السابق له.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى انخفاض إجمالي المصروفات.