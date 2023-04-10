قبل موقعة الليلة.. الأهلي يتفوق على بيراميدز والتعادل يحسم 4 مواجهات

تحمل مباراة الليلة في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي الرقم 17 في تاريخ المواجهات بين الأهلي وبيراميدز في كل البطولات وشهدت المباريات الـ16 التي جمعت الفريقين تفوقا للأهلي الذي فاز 7 مرات وفاز بيراميدز 5 مرات وانتهت 4 مباريات بالتعادل وسجل الأهلي 20 هدفا مقابل 11 هدفا لبيراميدز.

المواجهة الأولى كانت يوم 27 أكتوبر 2014 في الأسبوع السادس للدوري وانتهت بالتعادل بدون أهداف وشهدت طرد وليد سليمان لاعب الأهلي.

وفي يوم 14 أبريل 2015 حقق الأهلي فوزا كبيرا في الأسبوع الخامس والعشرين بخمسة أهداف نظيفة سجلها مؤمن زكريا " هدفين " ووليد سليمان والإثيوبي صلاح الدين سعيدو وعبد الله السعيد.

في السادس من ديسمبر عام 2017 فاز الأهلي في الأسبوع السابع للدوري بهدف سجله عبد الله السعيد.. وفي السادس عشر من فبراير عام 2018 فاز الأهلي في الأسبوع الرابع والعشرين بهدف سجله وليد سليمان من ركلة جزاء.

المواجهة الخامسة والأخيرة التي خاضها بيراميدز باسمه القديم " الأسيوطي " كانت يوم 30 أبريل 2018 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر وفاز بيراميدز بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد.

بدء من 4 يناير 2019 لعب بيراميدز باسمه الجديد أمام الأهلي في الأسبوع الثامن للدوري وفاز بيراميدز بهدفين سجلهما محمد فاروق وعبد الله السعيد مقابل هدف سجله المغربي وليد أزارو ..وفي مباراة الدور الثاني في الأسبوع الخامس والعشرين يوم 18 أبريل 2019 فاز بيراميدز بهدف سجله البرازيلي ماركوس كينو.

في السابع عشر من أغسطس عام 2019 التقى الفريقان في دور ال16 لبطولة كأس مصر وفاز بيراميدز بهدف سجله البوركيني إيريك تراوري وشهدت المباراة طرد أيمن أشرف لاعب الأهلي .

في السادس من فبراير عام 2020 كانت المواجهة في الأسبوع السادس عشر للدوري وفاز الأهلي بهدفين سجلهما السنغالي اليو بادجي والمالي اليوديانج مقابل هدف سجله علي جبر وشهدت المبارا طرد أحمد أيمن منصور ورجب بكار لاعبي بيراميدز ..وفي مباراة الأسبوع الثالث والثلاثين يوم 11 أكتوبر 2020 تعادل الفريقان بدون أهداف وشهدت المباراة طرد عمرو السولية لاعب الأهلي وإهدار زميله محمد مجدي أفشة ركلة جزاء .

يوم 26 يناير 2021 التقي الفريقان في الأسبوع العاشر للدوري وتعادلا بدون أهداف ..وفي الأول من يوليو 2021 كانت المواجهة في الأسبوع السابع والعشرين وتعادل الفريقان 2-2 وسجل إبراهيم عادل وإيريك تراوري لبيراميدز وحسين الشحات ومحمود كهربا للأهلي وشهدت المباراة طرد نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز وإهدار علي معلول لاعب الأهلي ركلة جزاء .

في الثامن من مارس عام 2022 التقى الفريقان في الأسبوع الثامن للدوري وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف .

يوم 26 يونيو 2022 كانت المواجهة في ربع نهائي كأس مصر وفاز الأهلي بهدفين سجلهما طاهر محمد طاهر وحسام حسن مقابل هدف سجله رمضان صبحي من ركلة جزاء .

في السادس عشر من يوليو 2022 كانت المواجهة في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري وفاز بيراميدز بهدفين سجلهما التونسي فخر الدين بن يوسف وإيريك نراوري .

أخر المواجهات بين الفريقين كانت في الدور الأول للدوري هذا الموسم يوم 2 يناير 2023 وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو السولية " هدفين " وأحمد سامي مدافع بيراميدز في مرمى فريقه.