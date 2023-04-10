الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لماذا تتشح الكنيسة بالسواد في أسبوع الآلام؟.. باحث كنسي يجيب

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول يوم الإثنين من البصخة المقدسة أو اثنين أسبوع الآلام كما هو متعارف عليه.

وقال الباحث المتخصص في الطقس الكنسي شريف برسوم في تصريح خاص: “كعادتنا كمصريين نرتدي السواد في أوقات الوفاة والحزن الشديد، لذا فالكنيسة بأكملها تتشح بالسواد وتعلق الشارات والستائر السوداء، في كل جناباتها، وأركانها إعلانا منها على رفع حالة الحداد على خطية البشر التي دفع المسيح تمنها دون أي ذنب، كما تتسم الألحان بالحزن الشديد ولعل أكثرها حزنا لحن كي ايبرتو وهو اللحن الذي يتلى على نغماته مزامير نبي الله داوود التي تتحدث عن صلب المسيح والتي كتبها قبل المسيح بسنوات عديدة”.

وأضاف: "تنظم الكنيسة على مدار ليل الأحد وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ما يسمى بالبصخة المقدسة وهي كلمة تعني عبور، وهي تشير الى عبور المؤمنين من حالة الفساد والخطية الي النور والقداسة من خلال فداء المسيح وتكرر الكنيسة جملة "لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين" ما يقارب الـ100 مرة خلال فترة اسبوع الآلام".

من جانبه قال القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوما اللاهوتية في كتاب ذكرى آلامه المقدسة: "قصة الحب العجيب، رؤية آبائية : فى أسبوع الالام تتشح أعمدة الكنيسة بالسواد والأيقونات أيضًا تجلل بالسواد وكذلك المنجلية وبعض جدران الكنيسة، وغاية الكنيسة من ذلك أن تذكرنا بآثامنا التي سببت للمخلص هذه الآلام المرة، وأن يعيش المؤمنون أحداث آلام الرب الفصحية إشارة إلى حزن التلاميذ حين أنبأهم يسوع بموته إذ "ابتدأوا يحزنون".

أسبوع الآلام أحداث أسبوع الالام الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. رباعية "زي البارود" بصوت أحمد سعد (فيديو)

وكيل شباب الدقهلية تشهد الحفل السنوى بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا

حصاد التضامن اليوم| توفير بدل حماية للصيادين.. والإعلان عن منافذ صرف المعاشات

تعليم البحيرة ثانى الجمهورية فى مسابقة الأمين الأول للمرحلة الثانوية العامة

13 مايو.. انطلاق فعاليات معرض «زهور الربيع» بالمتحف الزراعي

محافظ مطروح يشارك حفل الإفطار الجماعى لأسر الأرامل والأطفال الأيتام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس