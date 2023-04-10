الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 لمواليد الأبراج النارية

أبراج
أبراج

تقدم "الدستور" حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

من الناحية المالية ستكون قادرًا على تأمين مركزك عن طريق الحد من الإنفاق المهدر، لا توجد مشاكل متوقعة فيما يتعلق بالصحة، يمكن أن تكون على خلاف مع زميل حول مشكلة في مكان العمل، يمكن لبعضكم الاستمتاع برحلة ممتعة مع شخص مميز، أنت على استعداد لجعل بصمتك على الجبهة الأكاديمية. 

برج الأسد 

قد يظل التخطيط المالي على الورق عندما تختار التفاخر، سيساعدك اتساقك في خلق مكانة لنفسك على الصعيد المهني، يسود السلام على الجبهة الداخلية ويسمح لك بالراحة والتعافي، لا تهمل الصحة، يمكن أن يصبح التوظيف في الحرم الجامعي حقيقة واقعة بالنسبة للبعض.

برج القوس

قد يواجه البعض منكم مشكلة طبية على الصعيد الصحي، لكنها لن تكون خطيرة، الأموال التي يتم إنفاقها على عنصر رئيسي هي الأموال التي يتم إنفاقها بشكل جيد، تجنب أي نوع من التدخل في عملك لأنه قد يضيع الكثير من الوقت، هناك فرصة جيدة لقضاء وقت ممتع مع أقربائك وأحبائك اليوم. 

أبراج نارية حظك اليوم برج الحمل برج الأسد برج القوس

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