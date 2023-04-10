الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 267 ألف طن بضائع و2670 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع والحاويات بميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا، حيث تم تداول 267 ألف طن بضائع و2670 حاوية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان له، إنه تم دخول وخروج 49 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال هذه المدة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف.

وأضاف أنه تم تداول 2670 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46.4% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1278 حاوية، بينما تم ورود 1478 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 267 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين علي، بضرورة متابعة الراصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الحاويات الواردة السلامة والصحة المهنية السلع الاستراتيجية السلامة والصحة المتحدث باسم ميناء الإسكندرية المعايير البيئية تداول البضائع بميناء الإسكندرية

الأكثر قراءة

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

زيلنسكي: روسيا تصر على وضع نفسها في عزلة أكبر عن العالم والإنسانية

"السر الأكبر".. علماء يكشفون مصير مقبرة الإسكندر الأكبر بعد نقل جثمانه لمصر

"تعليم الوادي الجديد" يعلن نتائج مسابقة أفضل مدرسة في استقبال شهر رمضان

100 ألف جنيه لكل لاعب.. الأهلى يضاعف مكافأة الفوز على بيراميدز فى نهائى الكأس

جت سليمة.. مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم الحلقة 4 على cbc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة