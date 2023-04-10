الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمرها 78 عامًا.. امرأة أمريكية متهمة بالسطو على بنك للمرة الثالثة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

تواجه امرأة تبلغ من العمر 78 عامًا مع إدانتين سابقين بسرقة بنك تهماً جديدة، بعد مزاعم أنها نفذت عملية سرقة في ولاية ميسوري الأمريكية سلمت خلالها لصراف رسالة تقول "لم أقصد إخافتك".

ذكرت صحيفة "كانساس سيتي ستار"، أن بوني جوتش سُجنت على سند بقيمة 25 ألف دولار بعد أن وجهت إليها تهمة السرقة أو محاولة السرقة من مؤسسة مالية في مقاطعة بليزانت هيل يوم الأربعاء الماضي.

وأدينت جوتش بسرقة بنك في كاليفورنيا في عام 1977 وواحد في ضاحية مدينة كانساس في قمة لي في عام 2020. وانتهى اختبارها على السرقة الثانية في نوفمبر 2021.

كانت الشرطة تحاول القبض على مشتبه به يُزعم تورطه في محاولة قتل وسرقة سيارة في 26 مارس.

وقالت وثائق المحكمة المرفوعة في مقاطعة كاس في القضية الأخيرة، إن مذكرة السرقة تطلب "13000 قطعة نقدية صغيرة"، مضيفة:"شكرًا لك ، آسف لم أقصد إخافتك".

ويُزعم أن المرأة طلبت من الصراف عدم عد النقود و"مجرد إعطائها".

قال ممثلو الادعاء في مقاطعة كاس إن فيديو المراقبة صوّرها وهي تدق على المنضدة، وتطلب من الصراف الإسراع.

وأفادت صحيفة "سيتي ستار"، بأن شهود عيان قالوا إن المشتبه به كان يرتدي ملابس رمادية اللون بالكامل ويرتدي قفازات بلاستيكية وقناع "N95" أسود ونظارة شمسية سوداء.

قال ممثلو الادعاء إنها شممت رائحة كحول قوية عندما أوقفها الضباط على بعد أقل من ميلين (3.2 كيلومتر)، مع نقود متناثرة على أرضية السيارة. كانت "صارمة جدا" مع الضباط.

قال رئيس شرطة بليزانت هيل، تومي رايت، "إنه لأمر محزن"، مضيفًا أن المشتبه به لم يشخص أي أمراض، لافتًا إلى أن المرأة تم توقيفها لاحقًا في سيارة وبها نقود متناثرة على أرضيتها وكانت شديدة الصرامة مع الشرطة.

ولاية ميسوري الأمريكية صحيفة كانساس سيتي ستار مدينة كانساس تومي رايت شرطة بليزانت هيل

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