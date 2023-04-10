الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أوكرانى: الجيش الروسى شن 78 غارة على خيرسون خلال الساعات الماضية

القوات الروسية
القوات الروسية

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية شنت 78 غارة على المنطقة خلال الساعات الماضية، حيث أطلقت 360 قذيفة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، عن "بوركودين" قوله إن 17 قذيفة روسية أصابت مدينة خيرسون، وهي بالتحديد منطقة ومباني المرآب التعاوني في منطقة كورابيلني، ثم قصف المناطق السكنية في جميع أنحاء المنطقة، موضحًا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، بينما تم إجلاء 90 شخصًا آخرين من مناطق متفرقة في خيرسون.

وفي سياق آخر، أفادت خدمة الطوارئ الحكومية في منطقة خاركيف الأوكرانية، اليوم الإثنين، بأن رجلًا أصيب في انفجار لغم أرضي مزروع بالمنطقة من قبل القوات الروسية.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بيان الخدمة إن رجلًا داس على لغم في حديقة منزل، ونتيجة للانفجار، أصيب بشظايا متفاوتة الخطورة، وتم نقله إلى مستشفى المدينة، وفي نفس المنطقة، داس رجل وامرأة على عبوات ناسفة في منطقة خاركيف، ما أدى إلى إصابتهما.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، اليوم الإثنين، عن إصابة 4 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال كيريلينكو- في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الروس أصابوا 4 مدنيين في منطقة دونيتسك، اثنان منهم في دروزكيفكا وواحد في كوراخوف والآخر في كوستيانتينيفكا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضاف أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

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