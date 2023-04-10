الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 151 طن مخلفات وزراعة أشجار مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية والحماية من انتشار الأمراض والأوبئة وتمكنت من رفع 151 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.  

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير وحي وسط المدينة واصل أعماله اليومية برفع 40 طنا من التراكمات الزراعية والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن نقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة ومنطقة الشنوية ومدخل عزبة زكريا ومنطقة الشون.

 وتم أيضا زرع العديد من الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة في منطقة جبانات الكوم الأحمر والمدخل البحري لقرية مهدية لتحسين المظهر الجمالي للقرية وتجنب التلوث البيئي والمعيشة في جو صحي نظيف وأيضا تم نظافة شوارع وأروقة حي وسط المدينة وشارع الحرية وكورنيش النيل وتم ذلك بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة. 

- رفع 56 طن مخلفات في صفط الخمار

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار واصل أعماله اليومية برفع ٥٦ طن من المخلفات البيئية والزراعية المتواجدة بالقرية ومن الطريق العام بترعة سري باشا وأمام السلخانة ونقطة تجمع السوق بسيدي بشر وأمام الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بدمشاو هاشم وأمام مجمع المدارس بالعبيد وأيضا تم زراعة العديد من الأشجار الخضراء والمثمرة لليوم الثاني بصفط الخمار والطرق العامة والمدارس لإضافة مظهر جمالي للقرية والمعيشة في بيئة صحية خالية من الأمراض والتلوث البيئي.
كما واصل قسم الإنارة أعماله بصيانة وإنارة الكشافات بقرية القرايشة الغربية تجنبا للحوادث المرورية للسيارات لتوضيح الرؤية الليلية للمواطنين وأيضا تم شن حملة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بمنشأة الذهب البحرية بالشيخ عبد الرازق وتم الوقوف على مدى حسن سير العمل ومدى الانضباط والالتزام وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من رفع 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية ومن طريق مصر اسوان الزراعي أمام قرية ماقوسه والمحولات والبربخ والشوارع بعزبة الجارحي ومدخل كدوان قبلي وبحرى بماقوسه والمسطح الأخضر وكوبرى الحواصليه لتوفير بيئة صحيه وحتى تظهر بالمظهر اللائق بها
وأشار رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بحي غرب المدينة واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من25 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع بشوارع واروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي بحضور رئيس الحى ومساعديه حفاظا على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحية

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المنيا رفع 151 طن مخلفات زراعة أشجار مثمرة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة أحياء وقري المنيا الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز المنيا

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