الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوحدات المحلية في المنيا تزيل 7 حالات تعد ومخالفات بناء

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك استمرارا لحملاتها المكثفة التي تشنها خلال شهر رمضان المعظم.

و قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أنه في إطار مجهودات رئاسة المركز بالتصدي بكل حسم وشدة لكافة التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى مركز ملوي قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي تونا الجبل برئاسة حسين عبد الله وفنيين التنظيم، برصد 5 حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بقرية تونا الجبل بمساحة 5 قراريط وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفوري لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفوري معها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تمكنت الوحدة المحلية بقرية تله من تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدائرة الوحدة المحلية بقرية تله بمساحة 50 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.

وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز مطاي واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء في المهد، حيث نفذت إيقاف حاله استكمال بناء دون ترخيص بحي شرق المدينة وتم إيقاف الأعمال علي الفور والتعهد بعدم البناء إلا بعد السير في إجراءات الترخيص، وذلك بحضور على الكيال نائب رئيس المركز ورئيس حي شرق وموظفي التنظيم بالحي.

340150354_739092034341212_5671712188991754533_n (1)
340150354_739092034341212_5671712188991754533_n (1)
340319618_722991362953474_815598103561299510_n
340319618_722991362953474_815598103561299510_n
340564342_728924442268415_5572306603080641686_n
340564342_728924442268415_5572306603080641686_n
340632194_619937759609077_7861985789024412526_n
340632194_619937759609077_7861985789024412526_n
340653910_937952380664441_1165270977991360876_n
340653910_937952380664441_1165270977991360876_n
340756676_879915046447561_4053003249337599281_n
340756676_879915046447561_4053003249337599281_n
المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات مراكز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

الأكثر قراءة

الوحدات المحلية في المنيا تزيل 7 حالات تعد ومخالفات بناء

رفع 151 طن مخلفات وزراعة أشجار مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

من أحد السعف حتى القيامة.. نظرة إلى مظاهر الاحتفالات القبطية الشعبية للمصريين بأسبوع الآلام

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

استمرار فعاليات منتدى الحوار الوطنى بمركز شباب الزغرات بالنجيلة

آراب نيوز: مصر تأمل أن يسهم معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» فى زيادة أعداد السياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟