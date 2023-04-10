الوحدات المحلية في المنيا تزيل 7 حالات تعد ومخالفات بناء

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك استمرارا لحملاتها المكثفة التي تشنها خلال شهر رمضان المعظم.

و قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أنه في إطار مجهودات رئاسة المركز بالتصدي بكل حسم وشدة لكافة التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى مركز ملوي قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي تونا الجبل برئاسة حسين عبد الله وفنيين التنظيم، برصد 5 حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بقرية تونا الجبل بمساحة 5 قراريط وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفوري لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفوري معها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تمكنت الوحدة المحلية بقرية تله من تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدائرة الوحدة المحلية بقرية تله بمساحة 50 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.

وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز مطاي واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء في المهد، حيث نفذت إيقاف حاله استكمال بناء دون ترخيص بحي شرق المدينة وتم إيقاف الأعمال علي الفور والتعهد بعدم البناء إلا بعد السير في إجراءات الترخيص، وذلك بحضور على الكيال نائب رئيس المركز ورئيس حي شرق وموظفي التنظيم بالحي.

340150354_739092034341212_5671712188991754533_n (1)

340319618_722991362953474_815598103561299510_n

340564342_728924442268415_5572306603080641686_n

340632194_619937759609077_7861985789024412526_n

340653910_937952380664441_1165270977991360876_n