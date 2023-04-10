الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر تعرف على مواعيد قطارات الـVIP على خط "القاهرة - أسوان" والعكس

قطار
قطار

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات vip، خلال شهر رمضان وتسلط الدستور  الضوء على مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.

 

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساءا.

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا

 

قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"

محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 صباحا

محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 مساءا

 

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساءا

 

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 مساءا

محطة الوصول أسوان  الساعة 06:00 صباحا

 

قطار رقم 2014  خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00  مساءا

محطة الوصول أسوان  الساعة 09:40 صباحا

 

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 مساءا

محطة الوصول الأقصر  الساعة 07:50 صباحا

 

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا

 

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا

 

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا

 

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر  الساعة 07:25 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا

 

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 06:10 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا


 

قطار رقم 981  خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 05:30 صباحا

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 مساءا

 

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"

محطة القيام أسيوط  الساعة 03:00 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 مساءا

 

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر  الساعة 12:40 مساءا

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 صباحا.

 

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