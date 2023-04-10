الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رصد 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان

طائرات عسكرية
طائرات عسكرية

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها رصدت، الإثنين، 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان حتى الساعة العاشرة صباحًا، موض أن من بينها 39 طائرة صينية عبرت خط منتصف مضيق تايوان ودخلت مناطق الدفاع الجوي التايوانية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وتستمر التوترات التي تحيط بـ"تايوان" لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 11 سفينة حربية صينية و70 طائرة مقاتلة، حيث أجرت الصين محاكاة لضربات محددة تستهدف أهداف رئيسية في تايوان وذلك خلال اليوم الثاني من تدريبات "تطويق كامل" تستمر حتى الإثنين، حيث أعلنت الصين أن التدريبات تعتبر تحذير حقيقي بعد لقاء الرئيسة التايوانية تساي وينج إين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي.

من جانبها، أدانت تايوان العملية الصينية التي سميت بـ"السيف المشترك"، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس مؤكدة أنها مستمرة في اتصالاتها مع الجانب الصيني الذي بدأت مناوراته العسكرية بعد اجتماع شهدته ولاية كاليفورنيا الأمريكية بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأمريكي، وهو ما دفع الجانب الصيني لتأكيد رده على الاجتماع بإجراءات حازمة، حيث أكد الإعلام المحلي الصيني أن المناورات تهدف لإثبات قدرة الصين على تطويق تايوان بالكامل.

وتعتبر الصين تايوان جزأ لا يتجزأ من أراضيها، حيث لم تتمكن الصين من استعادتها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في منتصف القرن الماضي، وحذر الجيش الصيني من أن المناورات يجب أخذها على محمل الجد، مؤكدًا إنها ردًا على التواطئ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان وقوى خارجية - الولايات المتحدة، إضافة إلى كون المناورات تأتي ردًّا على الأنشطة الاستفزازية للجانبين التايواني والأمريكي.

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