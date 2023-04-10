الكاتدرائية تكشف ترتيبات المشاركة فى قداس العيد والجمعة العظيمة

كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات المشاركة في جمعة العظيمة وقداس العيد.

وقال القمص موسى إبراهيم، في بيان له: بخصوص ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة ١٤ أبريل ٢٠٢٣، وقداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية:



- تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

- توجد دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة ودعوة أخرى لحضور قداس عيد القيامة.

- يُمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

- لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية.

- غير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

- نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة، الامتناع عن المجئ إلى الكاتدرائية، حرصًا على سلامة باقي المصلين.

* يوم الجمعة العظيمة:

- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

- دخول المصلين من بوابة رقم ١ المطلة على شارع رمسيس.



* قداس عيد القيامة مساء يوم السبت:



- تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً.

- بوابة رقم ١ مخصصة لدخول المسؤولين والشخصيات العامة.

- بوابة رقم ٣ (المطلة على شارع وحدة الدمرداش) مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب.

- يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي، وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.