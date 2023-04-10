الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لص الهواتف من شقق المواطنين بمصر القديمة: "كنت بانتحل شخصية عامل صيانة"

لص
لص

كشف مصدر أمني أن المتهم بسرقة المتعلقات الشخصية من داخل شقق المواطنين اعترف بعد القبض عليه بارتكابه 10 وقائع سرقات متنوعة، وأرشد عن المسروقات، مؤكدا أنه يغافل الضحايا ويسرقهم ويهرب سريعا من المنازل.

وكانت "الداخلية"، قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وذلك في إطار جهود أجهزتها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" وادعى أنه عامل صيانة بشركة الغاز، وقام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بذات الأسلوب 

 واعترف بارتكاب10 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميله "سيئ النية صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم المطرية، أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بعلمه بأن المضبوطات متحصلات وقائع سرقة.

أجهزة وزارة الداخلية ارتكاب الواقعة اسلوب المغافلة اعترافات المتهم استعمال

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