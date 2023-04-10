على مساحة 135 فدانًا.. سايلو فودز مدينة صناعية غذائية متكاملة بالمنوفية

تولي الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروعات قطاع الصناعة بمختلف القرى والمحافظات، ومن ضمن تلك المحافظات محافظة المنوفية والتي شهدت العديد من المشروعات في قطاع الصناعة، والتي من ضمنها مشروع المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز - silo foods، بمحافظة المنوفية.

تم تنفيذ مشروع المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز - silo foods، في أغسطس عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على مساحة 135 فدانًا، وهي ضمن مشروعات قطاع الصناعة بمحافظة المنوفية.

ويضم مصنع سايلو فودز عددًا من خطوط الإنتاج والتي منها خطوط إنتاج الخبز، خطوط إنتاج المكرونة، خطوط إنتاج بسكويت، فالبنسة لمصنع إنتاج المخبوزات فهو يضم 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 9,000 طن/ سنة، و2 خط الخبز الأوروبي بطاقة إنتاجية 4,600 طن/ سنة، 2 خط إنتاج الخبز البلدي بطاقة إنتاجية 900 طن/ سنة، عدد 1 خط إنتاج الكرواسون بطاقة إنتاجية 3,500 طن/ سنة.

أما عن مصنع إنتاج المكرونة يضم 3 خطوط إنتاج مكرونة (قصيرة) بطاقة إنتاجية 118,800 طن/ سنة، عدد 1 خط إنتاج مكرونة (طويلة) بطاقة إنتاجية 28,800 طن/ سنة، عدد 1 خط إنتاج النودلز بطاقة إنتاجية 3,780 طن/ سنة.

وعن مصنع إنتاج البسكويت فهي تضم إجمالي ٥ خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 68,200 طن/ سنة، خط إنتاج بسكويت ويفر العادي بطاقة إنتاجية 14,400 طن/ سنة، خط إنتاج بسكويت ويفر متنوع بطاقة إنتاجية 10,800 طن/سنة، خط إنتاج بسكويت بالعجوة بطاقة إنتاجية 17,000 طن/ سنة، خط إنتاج بسكويت بالعجوة متنوع بطاقة إنتاجية 17,000 طن/ سنة، خط إنتاج بسكويت (سادة/ مملح) بطاقة إنتاجية 9,000 طن/ سنة.

ويضم المصنع أيضا مطحنًا للدقيق ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح، ويعمل بطاقة إنتاجية 800 طن دقيق/ يوم، ومزود بأنبوب لنقل الدقيق لكلٍ من مصنع (البسكويت – المكرونة – المخبوزات).