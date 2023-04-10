الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللحوم بـ200 جنيه.. مبادرات لمنظمات المجتمعى لتوفير سلع غذائية بالبحر الأحمر

مبادرات لطرح السلع
مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر

تنظم عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية العديد من المبادرات لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار، وذلك ضمن مبادرة كتف في كتف التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، لدعم المواطنين لمواجهة الغلاء ودعم منظمات المجمتع المدني في المساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

تنتشر في مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة شوادر لمبادرات لجمعيات وأحزاب سياسية لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار، ففي مدينة الغردقة تم توفير 6 شوادر لأحزاب مختلفة، بالإضافة لعدد من الجمعيات لطرح اللحوم والفراخ بأسعار أقل من المعروض في الأسواق، حيث تلاقي تلك الشوادر إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، بالاضافة إلى تنظيم مبادرات لإطعام العمال في نهار رمضان وتوزيع كراتين الأغذية التي تحتوي على كافة متطلبات الأسرة مجانًا.

يقول هاني سيف، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الحزب نظم عددًا من الشوادر لطرح اللحوم في مدينة الغردقة وسفاجا ومرسى علم وغيرها من مدن المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، مشيراً إلى أنه يتم طرح اللحوم بسعر 200 جنيه للكيلو للحوم البلدية، بجانب إقامة معارض للسلع الغذائية بتخفيضات وصلت لـ30% على بعض السلع.

وكشف هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين، لـ"الدستور"، أنه تم التنسيق مع عدد من التجار وأصحاب السلاسل التجارية لطرح اللحوم بأسعار تبدأ من 200 جنيه وخصومات علي بعض السلع تراوحت ما بين 20 غلى 30%، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على تلك الشوادر من المواطنين من مختلف الفئات. 

من جانبه كشف عمر الأمين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن عددًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية والخيرية تسعى لتوفير شنط رمضان والتي يتم تجهيزها بكافة المتطلبات التي تحتاجها الأسر طوال الشهر المبارك، وتوزيعها على الحالات المستحقة طبقًا لأبحاث وكشوف أعدتها مديرية التضامن والوحدات الاجتماعية ودراسة كل حالة ومدى استحقاقها.

وأضاف وكيل مديرية التضامن أنه هناك حالة من التعاون بين منظمات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي لتوفير كميات اكبر من السلع والملابس وغيرها ضمن مبادرة كتف في كتف وتوزيعها على مستحقيها في كافة ربوع المحافظة، مشيدًا بدعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في خدمة البيئة المحيطة بها، مما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة مناحي الحياة.

مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر
مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر
مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر
مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر
مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر
مبادرات لطرح السلع باسعار مخفضة بالبحر الأحمر
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