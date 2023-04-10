الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع بريطاني: الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في التسويق لمنتجات الأغذية ومحال البقالة

شات جي بي تي
شات جي بي تي

كشف موقع "ذا جروسر" البريطاني، أن شات "جي بي تي" والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يُحدثا ثورة في مجال التسويق لمنتجات الأغذية ومحال البقالة.

وقال التقرير، إن  الذكاء الاصطناعي والابتكارات التي ظهرت على الساحة  وأبرزها شات جي بي تي، والذي يعد تصميم نموذج للغة الذي طورته شركة "أوبن إيه آي"، لتوليد ردود شبيهة بالإنسان، قد أحدث موجة ومجموعة واسعة من الاستفسارات والمطالبات

وأكد التقرير أنه بفضل قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات وفهم اللغة الطبيعية وتقديم ردود مخصصة، فإن شات "جي بي تي" مهيأ لأن يكون له تأثير كبير على قطاع البقالة، مشيرا إلى أن مستقبل التسوق من البقالة أصبح أكثر ذكاءً بفضل التكنولوجيا الثورية الجديدة شات جي بي تي بفضل الذكاء الاصطناعي المتطور، وقدرات الاستجابة الشبيهة بالإنسان ، فإن هذا النموذج اللغوي المتقدم يقلب صناعة البقالة رأسًا على عقب.

- العديد من شركات الأغذية الكبرى أعلنت بالفعل عن تجارب أو شراكات جهات الذكاء الاصطناعي

وأكد التقرير أن  العديد من شركات الأغذية الكبرى أعلنت بالفعل عن تجارب أو شراكات بينما يختبرها الكثير كجزء من تجارب أوسع لهذه الموجة الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي.

قد تكون التجاب عبارة عن صور ثنائية الأبعاد مثل نموذج، أو نص محادثة أو فيديو، أو رمز كمبيوتر، أو خلفيات ألعاب ، أو حتى موسيقى، أو مزيج "متعدد الوسائط" لكل منهم.

من جانبه كان  موقع "يورونيوز" الأوروبي، كشف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُغني عن الحاجة لتعلم أهم مهارات سوق العمل، مثل الكتابة وتحليل البيانات والتصميم.

أوضح الموقع في تقرير لع، أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، قطعت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، خطوات كبيرة وارتفع استخدامه بشكل كبير، خاصة بعد إطلاق برنامج “شات جي بي تي" من “أوبن أيه اي". 

 

الابتكارات التكنولوجي الذكاء الاصطناعي الموجة الجديدة أوبن إيه آي تحليل البيانات

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