خبير تحكيمى يكشف مدى صحة إلغاء هدف البنك الأهلى فى شباك الزمالك

كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، مدى صحة هدف فريق البنك الأهلي في شباك الزمالك، والذي تم إلغائه بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش في الجولة 24 من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة، هدفًا سجله فريق البنك الأهلي بالدقيقة 75 عن طريق باسم مرسي لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود تسلل على محمود سيد لاعب فريق البنك.

جهاد جريشة، قال في تصريحات تليفزيونية: "الحكم وائل فرحان قدم مباراة جيدة، وكذلك حكام تقنية الفيديو، وكان قرارهم صحيحًا بعدم احتساب هدف باسن مرسي".

وأضاف: "قرار طاقم الفيديو باستدعاء الحكم كان صحيحًا ومؤثرًا لكون لاعب البنك المتسلل تداخل مع مدافع الزمالك".