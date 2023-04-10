الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة إلغاء هدف البنك الأهلى فى شباك الزمالك

هدف البنك الأهلي
هدف البنك الأهلي الملغي

كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، مدى صحة هدف فريق البنك الأهلي في شباك الزمالك، والذي تم إلغائه بداعي التسلل.

وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش في الجولة 24 من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة، هدفًا سجله فريق البنك الأهلي بالدقيقة 75 عن طريق باسم مرسي لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود تسلل على محمود سيد لاعب فريق البنك.

جهاد جريشة، قال في تصريحات تليفزيونية: "الحكم وائل فرحان قدم مباراة جيدة، وكذلك حكام تقنية الفيديو، وكان قرارهم صحيحًا بعدم احتساب هدف باسن مرسي".

وأضاف: "قرار طاقم الفيديو باستدعاء الحكم كان صحيحًا ومؤثرًا لكون لاعب البنك المتسلل تداخل مع مدافع الزمالك".

الزمالك البنك الأهلي جهاد جريشة الدورى المصرى

الأكثر قراءة

مايا مرسى عن زيارة الرئيس لقسم مدينة نصر: صورة للتاريخ وتكافؤ الفرص

"الحضرة" فى ليلة روحانية على المسرح المكشوف (صور)

صراع شرس خارج الخطوط بين كولر وباتشيكو فى موقعة نهائى الكأس

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

والدة حامد تتوسل للأهالى لمعرفة أخبار نجلها.. فى الحلقة الـ19 من "سره الباتع"

مصطفى مساح يتابع مشروعات الإسكان الاجتماعى ومحطة تنقية المياه فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان