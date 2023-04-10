مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. ملخص كامل للحلقة الثامنة عشر

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 أحداثا مثيرة، اليوم، شاهدة على بطولات رجال القوات المسلحة خلال أعظم البطولات الملحمية التي خاضها ضد التكفيريين في الشيخ زويد والقضاء عليهم وضرب معاقل الإرهاب.

ملخص مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وسادت حالة من القلق بين أسر مقاتلي القوات المسلحة الذي يخوضون أعظم الملاحم الفدائية ونجحوا في تلقين التكفيريين درسًا قاسيًا، ومن بين أسر هؤلاء المقاتلين كانت الفنانة لبلبة.

أظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 قلقا من ناحية الفنانة لبلبة والدة الرائد نور صلاح ويجسد دوره الفنان عمرو يوسف، والتي كان لديها إصرار على الذهاب للاطمئنان على نجلها في العريش خاصة وأن هاتفه مغلق، حيث ظهرت عليها حالة من القلق الشديد على ابنها القاتل الرائد نور صلاح.

ملخص الكتيبة 101 الحلقة 18

ونجح رجال القوات المسلحة خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 في العثور على الرائد نور صلاح ويجسد دوره الفنان عمرو يوسف مصابا تحت الأنقاض فى معركة الشيخ زويد ونقله بالإسعاف.

ملخص الكتيبة 101 الحلقة 18

لحظات مؤثرة جدًا عاشها رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 بعد المعركة الملحمية التي سطروها أمام التكفيريين وقت المعركة وأيضًا عقب المعركة لفقدانهم زملاءهم شهداء الواجب الوطني.

وظهر ذلك في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 حينما اتصل المقدم خالد، ضابط المخابرات، ويجسد دوره آسر ياسين، ليطمئن زوجته عليه، في مكالمة مأساوية حكى فيها مشاهد استشهاد زملائه أمام عينيه من الضباط والأفراد والمجندين قال لها كان يوم صعب جدًا ده مكنش يوم ده كأنه شهر.

ملخص الكتيبة 101 الحلقة 18

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101، عرضت مشاهد مؤثرة من الحلقة السابقة عن ملحمة الجيش ضد العناصر الإرهابية، والتي أدت لاستشهاد العديد من الضباط والجنود، وكان ضمنهم المقدم أحمد الدرديري، الذي قام بدوره محمد رجب، والذي واجه عددًا كبيرًا من العناصر الإرهابية بمفرده، وذلك بعد محاولات مُضنية من العناصر التكفيرية لاقتحام الكمين الذي كان "الدرديري" قائده، فنجح في إسقاط العديد من عناصرهم، وفي المقابل استشهد "الدرديري" بسبب طلقة من أحد أفراد التنظيم الإرهابي.

ملخص الكتيبة 101 الحلقة 18

وخلال عمليات البحث، نجحت القوات في العثور على الضابط "نور" تحت أنقاض أحد المباني التي تم تفجيرها خلال عمليات الاشتباك مع العناصر الإرهابية، وعندما رأى الضابط "إبراهيم"، الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني، وجه "نور" صرخ قائلًا: "إسعاف!"، لينتقل "نور" بعدها إلى مستشفى العريش، وهناك أكد الأطباء أن حالته بسيطة، لكن قام الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، بتقديم طلب لنقله إلى مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.

وفي تلك الأثناء، كان أهل "نور" في غاية القلق، فكانت والدته، التي تقوم بدورها لبلبة، في حالة من الهستيريا لشعورها بفقدان ابنها، وكانت تنوي الذهاب إلى العريش للاطمئنان عليه، إلا أن والد "نور" وأخته منعوها من ذلك، ووعدها الوالد أنه بعد مرور ساعة إذا لم يصل لهم أي خبر عنه سيأخذها ويسافرا سويًا إلى العريش.

كانت حالة "نور" جيدة وسيتم نقله إلى القاهرة، فعادت الروح إلى والدة "نور"، وأسرعت إلى مستشفى الجلاء العسكري لاستقبال ابنها هناك ولزيادة الاطمئنان على حالته.

كان "نور" فاقدًا للوعي عندما دخلت عليه والدته، لكنها ظلت تكثف من دعائها له، كما ظلت تحدثه لعله يفيق، وبالفعل أفاق وعاد إلى وعيه ليجده والدته بجواره تصرخ: "دكتور"، لتدخل الطبيبة "آمنة"، التي تقوم بدورها ميرنا نورالدين، وتخبرها ألا تقلق وأنها ستنادي الطبيب، والذي طمأنهم بدوره على حالته، لكنه في حاجة لتركيب شرائح ومساميره وعليه ألا يعود للعمل إلا بعد 6 شهور.



ملخص الكتيبة 101 الحلقة 18

اهتمت القوات المسلحة بتوثيق الهجمات والمداهمات التي قامت بها ضد العناصر الإرهابية، أيضًا سجلت ملحمة الشيخ زويد واستبسال أهلها الذين تعاونوا مع الجيش في القضاء على تلك العناصر، وجمعت كل تلك البيانات وعرضته في فيلم تسجيلي عن أحداث هذا اليوم وشهداء ومصابين تلك المعركة، التي أسفرت عن استشهاد العديد من الضباط والجنود، أيضًا مقتل الكثير من العناصر الإرهابية، وفرار قياداتهم التي كانت المحرك الأساسي لحركاتهم.

وخلال ذلك العرض، جلس الجنود لمشاهدة هذا الفيلم، فكانت كلمات أحد الجنود واسمه "وائل": "كانوا فاكرين إنهم ممكن ياخدوها.. داحنا ناكلهم بأسنانا"، وتابع مع زميله أنه من المفيد عرض تلك المواد التسجيلية وجمعه في فيلم ليرى العالم ما يقدمه جنود مصر في سبيل أن تظل حرة، وفي سبيل دحض كل المحاولات التخريبية التي تحاول النيل منها.

ملخص الكتيبة 101 الحلقة 18

عرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101، وصول الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، إلى حقيقة الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، والذي تأكد أنه يدعم العناصر الإرهابية، وذلك بعد رؤيته لخاتم الشيخ "موسى"، الذي يقام بدوره خالد الصاوي، في يده أثناء إبلاغه عن مكان اختباء "أبو البراء"، وبعد تتبع عدة خيوط تأكد أن "وحيد" يعمل في قيادة التنظيم إلا أنه لم يتوصل إلى دوره بالتحديد، وفي تلك الأثناء، تحدث مع عبدالله، نجل الشيخ "موسى"، الذي يقوم بدوره محمود حجازي، عن تلك المعلومات.

وهنا قال له "عبدالله": "وحيد قتل أبويا وأخويا"، وأكد للضابط "خالد" أنه يدعمه وكل أهل القبيلة معه، وسيقوم بتزويده بكل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها، وبذلك المشهد أعلنت قبائل سيناء دعمها لقوات الجيش ضد العناصر الإرهابية، وسيكونون بمثابة كاميرات مراقبة ترصد أماكن تواجد تلك العناصر للقبض عليها وتخليص سيناء من شرهم.

وانتهت الحلقة بطلب الضابط "خالد" من "عبدالله" معرفة ما دور الطبيب "وحيد" في التنظيم وليعرف هذا يجب أن يجد "كمال" ليجيب "عبدالله" أن يترك الموضوع على رجال القبيلة، و"كمال" هو الذراع الأيمن للطبيب "وحيد" وشاركه كل خططه بداية من كونه تاجر في البشر إلى أن وصل لقيادة الجناح العسكري للتنظيم.