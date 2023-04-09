الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنسبة نمو 11.3%..

الصادرات الزراعية تقفز لـ 307 مليون دولار خلال شهر والبرتقال فى المرتبة الأولى

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

حققت الصادرات الزراعية لمصر نمو بنسبة 11.3% ، بعدما وصلت إلى 307.4 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 276.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 31.3 مليون دولار.


ووفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت صادرات برتقال طازج بأنواعه  فى المرتبة الأولى بين الصادرات الزراعية بقيمة 92.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 86.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.6 مليون دولار، يليها صادرات فراولة طازجة بقيمة 28.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 22.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.8 مليون دولار.


وسجلت صادرات بطاطس طازجة 25.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 20.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.3 مليون دولار، كما سجلت صادرات قطن محلوج 20.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 36.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق بانخفاض قدره 15.3 مليون دولار.


عززت مصر أيضًا صادراتها من بصل طازج بنسبة 208.5%، لتسجل 18.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 5.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.4 مليون دولار.

كانت قيـمة العجــز في الميزان التجاري قد تراجعت إلى 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير  2023 مقابل 4.68 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها  47.0 ٪.

وانخفضت  قيمة الصادرات بنسبة  7.1 ٪ حيـث بلغـت   3.85 مليـار دولار خـلال شهــر يناير  2023  مقابــل  4.15 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلي انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السلع وأهـمها: 
(منتجات البترول  بنسبة 11.9 ٪، ملابس جاهزة   بنسبة  5.1 ٪،  البترول الخام  بنسبــة   43.7 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 32.4 ٪) .  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 4.8 ٪ ، فواكه طازجة بنسبة  9.6  ٪، أسمدة بنسبة 23.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  39.9 %).

الصادرات الزراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرات فراولة صادرات برتقال

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