"الرياضة مشروع حياة".. دورات رياضية فى مراكز الشباب بدمياط

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بمحافظة دمياط فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسي كرة القدم بمشاركة 30 ألف شخص على مستوى الجمهورية تحت شعار "الرياضة حياة"، وذلك خلال شهر رمضان المعظم.

وتستمر فعاليات الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية بفرع كفر سعد والتي أقيمت على ملاعب مركز شباب مدينة كفر سعد، حيث صعد فريق كفر سعد البلد إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة والمقرر إقامتها اليوم الإثنين الموافق 10 / 4 / 2023 بمركز شباب شط الملح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط،والدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وانطلقت فعاليات الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والتى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ويتنافس في تلك الدورة بإدارة شباب ميت أبو غالب 7 فرق من مراكز الشباب المختلفة، وأقيمت المنافسات على ملاعب مركز شباب ميت أبو غالب، وتم تصعيد فريق مركز شباب الزهراء، للمشاركة في النهائيات على مستوى محافظة دمياط.

يشار إلى أنه قد تم الإعلان فى وقت سابق عن الفعاليات من قبل إدارة الرياضة بمديرية الشباب بدمياط لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق، ويتم تنفيذ الدورة للشباب للمرحلة السنية من 20 وحتى 30 سنة على مرحلتين، حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة.

ويتم التصفيات بنطاق مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة من 5 وحتى 10 أبريل الجاري، وتأتى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان الكريم فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب و الرياضة تخصص جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، المركز الأول جائزة مالية قدرها 30000 جنيه، المركز الثاني جائزة مالية قدرها 20000 جنيه، المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10000 جنيه.

وتأتى هذه الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.