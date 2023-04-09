الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

واردات النفط
واردات النفط

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة وارداتها، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 6.33 مليار دولار مطلع عام 2023 مقابل 8.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.


وجاء في مقدمة السلع التى ارتفعت وارداتها منتجات البترول بقيمة 508.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 449.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
بلغت قيمة الواردات من قمح 404.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 366.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.


بلغت قيمة الواردات من الغاز الطبيعى 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 105.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 101.6%.


بلغت قيمة الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 63.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 58.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.


بلغت قيمة الواردات من كسب 45.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 6.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 615.4%.


بلغت قيمة الواردات من الفحم بأنواعه 44.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 19.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة زيادة قدرها 125.9%.


بلغت قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدى 22.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 11.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 93.6%.


بلغت قيمة الواردات من ورق كرافت 19.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 16.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 13%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منتجات البترول قمح الواردات الغاز الطبيعي

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