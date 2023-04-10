فعاليات اليوم الأول لملتقى الحوار الوطنى السابع لبرلمان الشباب بالقليوبية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة فعاليات اليوم الأول لملتقى الحوار الوطني السابع لبرلمان الشباب تحت شعار “ فيما يفكر الشباب "حوار من الشباب للشباب " المحور الاقتصادي بمركز شباب القلج التابع لإدارة الخانكة.

محاور اللقاء جهاد أشرف مدرب بوزارة الشباب والرياضة، ومحمود نجيب ميسر المنتدي ، تم تقسيم المشاركين إلي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للمنتدى والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات.

وكان أبرز المشكلات المتعلقة بالجانب الاقتصادي هي: غلاء أسعار - ضعف المرتبات - قلة فرص العمل - الصناعة داخل إدارة الخانكة - الزراعة داخل إدارة الخانكة -ضبط الاسعار داخل السوق -العمالة اليومية -العاملين بقرار مجلس الإدارة داخل مراكز الشباب -توطين الصناعات المستدامة ، و المحور الاقتصادي : تلوث مياه الري أما بمياه صرف المصانع أو الصرف الصحي.

يأتى تنفيذ المنتدى من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصياً لتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع .

وفي هذا الإطار تنظم وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه منتدى الحوار الوطنى للشباب في نسخته الثانية تحت شعار فيما يفكر الشباب ، حوار من الشباب للشباب كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب من مختلف شرائح المجتمع ، وطوائفه تعكس الاحتياجات والتحديات والقضايا ذات الأولوية التي يرغبون في طرحها للخروج برؤية شبابية تساهم في توطيد الثقة بين الشباب والدولة والعمل على تمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام، ومساعدة صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته حتى يتم التركيز عليها والعمل في إطارها.

التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن، المنتدي يتناول الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور السياسي، و الاجتماعي، والاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل .