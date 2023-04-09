الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى اوسيم

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية في عزبة عبدالحميد نصر بمنطقة أوسيم، للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتها ومنع امتدادها وتمت السيطرة عليها دون إصابات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

انتداب خبراء الادلة الجنائية حريق شقة سكنية اوسيم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

السيسي يحاور مواطنا فى قسم شرطة مدينة نصر: "جاى تعمل محضر ليه؟"

الزمالك يهزم البنك الأهلى ويرتقي للمركز الرابع فى الدورى

"الإحصاء": 77% انكماش فى فاتورة استيراد المصريين للسلع المعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى