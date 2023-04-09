انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى اوسيم

أمرت جهات التحقيق بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية في عزبة عبدالحميد نصر بمنطقة أوسيم، للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتها ومنع امتدادها وتمت السيطرة عليها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.