الزمالك يهزم البنك الأهلى ويرتقي للمركز الرابع فى الدورى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

وسجل محمود حمدي “الونش” هدف الزمالك في الدقيقة 30 من ضربة رأسية.

وارتفع رصيد الزمالك عند 36 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

أحداث الشوط الأول

استهل الزمالك المباراة بشكل جيد، وشهدت الدقيقة 4 تسديدة من سيف جعفر لاعب فريق الزمالك من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

واستمرت سيطرة الفريق الأبيض وكاد يتقدم في الدقيقة 19 بعد تسديدة من أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من أسفل يسار مرماه على مرتين.

في الدقيقة 29 تسديدة من نبيل عماد لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من يمين مرماه.

جاء الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 30 بعد عرضية رائعة من أحمد فتوح حوّلها الونش برأسه لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.

أحمد سيد زيزو توغل وحاول الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم تغاضى عن احتساب خطأ.

أحداث الشوط الثاني

تحسن أداء فريق البنك الأهلي في الشوط الثاني بعد نزول كريم بامبو ومحمود قاعود.

وشهدت الدقيقة 55 تسديدة من باسم مرسي لاعب فريق البنك الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وواصل فريق البنك الأهلي محاولاته، حيث كاد أن يتعادل بعد رأسية حسام عبد المجيد كادت أن تسكن شباك فريقه بالخطأ لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ركلة ركنية.

ونجح البنك الأهلي في إدراك التعادل بعد ركلة حرة لصالح فريق البنك الأهلي بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها فتوح فتابعها سعيدو سيمبوري برأسية أبعد صبحي بشكل خاطئ فتابعها باسم مرسي بتسديدة سكنت أقصى يسار المرمى.

الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.