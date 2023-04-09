الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يهزم البنك الأهلى ويرتقي للمركز الرابع فى الدورى

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

وسجل محمود حمدي “الونش” هدف الزمالك في الدقيقة 30 من ضربة رأسية.

وارتفع رصيد الزمالك عند 36 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

أحداث الشوط الأول

استهل الزمالك المباراة بشكل جيد، وشهدت الدقيقة 4 تسديدة من سيف جعفر لاعب فريق الزمالك من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

واستمرت سيطرة الفريق الأبيض وكاد يتقدم في الدقيقة 19 بعد تسديدة من أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من أسفل يسار مرماه على مرتين.

في الدقيقة 29 تسديدة من نبيل عماد لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من يمين مرماه.

جاء الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 30 بعد عرضية رائعة من أحمد فتوح حوّلها الونش برأسه لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.

أحمد سيد زيزو توغل وحاول الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم تغاضى عن احتساب خطأ.

أحداث الشوط الثاني

تحسن أداء فريق البنك الأهلي في الشوط الثاني بعد نزول كريم بامبو ومحمود قاعود.

وشهدت الدقيقة 55 تسديدة من باسم مرسي لاعب فريق البنك الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وواصل فريق البنك الأهلي محاولاته، حيث كاد أن يتعادل بعد رأسية حسام عبد المجيد كادت أن تسكن شباك فريقه بالخطأ لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ركلة ركنية.

ونجح البنك الأهلي في إدراك التعادل بعد ركلة حرة لصالح فريق البنك الأهلي بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها فتوح فتابعها سعيدو سيمبوري برأسية أبعد صبحي بشكل خاطئ فتابعها باسم مرسي بتسديدة سكنت أقصى يسار المرمى.

الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

الزمالك البنك الأهلي الدورى المصرى مباراة الزمالك والبنك الاهلى محمود الونش

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

السيسي يحاور مواطنا فى قسم شرطة مدينة نصر: "جاى تعمل محضر ليه؟"

الزمالك يهزم البنك الأهلى ويرتقي للمركز الرابع فى الدورى

"الإحصاء": 77% انكماش فى فاتورة استيراد المصريين للسلع المعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى