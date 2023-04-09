يوسف الحسيني يكشف حقيقة صور الـ"20 جنيه" البلاستيك

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه قريبا سيتم إصدار عملة بلاستيك من فئة العشرين جنيه، وذلك بعدما اعتاد المواطنون على تداول عملة العشرة جنيهات البلاستيك التي طرحت العام الماضي.

وناشد الحسيني، خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، المواطنين بعدم تداول الصور المزعومة لفئة العشرين جنيه البلاستيك، قائلًا: "أغلب الصور الموجودة الآن مثل صور العشرة البلاستيك العام الماضي غير حقيقية، فلا تتداول صور غير حقيقية حتى يصدر البنك المركزي صور فئة العشرين جنيه".

من ناحيته، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن فئة العشرين جنيه، لا تمثل 1% من غجمالي النقود التي يطبعها البنك المركزي، بينما تتصدر فئة الـ200 جنيه العملات الأكثر إصدارا بنسية 66%، يليها الـ100 جنيه، بنسبة 27%.

ولم يعلن البنك المركزي، عن موعد لطرح عملات جديدة بلاستيك فئة الـ20 جنيه، وقالت مصادر مصرفية، إن أي طرح لعملات جديدة بلاستيكية الفترة المقبلة سيكشفه البنك المركزي في بيان رسمي.