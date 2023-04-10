طرق الوصول للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

في إطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة قطاعات نقل الركاب والبضائع فى مصر والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفي إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المروري واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، يتم تنفيذ خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية، وتعتمد أساسًا على مفهوم النقل في الجمهورية الجديدة.

وتتضمن وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة (خطوط الجر الكهربائي "شبكة المترو- القطار الكهربائى الخفيف LRT"- النقل بالحافلات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة) .

وترتكز الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT – مترو الأنفاق، واستخدام أماكن الانتظار للسيارت الخاصة (Park & Ride) والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف، حيث تم التعاقد مع عدد (9) شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة (السادس من أكتوبر- والشيخ زايد- ١٥ مايو - بلبيس- بنها- القناطر).

وفيما يخص شبكة خطوط المترو والقطـار الكهربائي الخفيف LRT، فإنه تم ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف، حيث يتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم عدد 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف – مترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي)، وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة، ومع خط السكة الحديد (عدلي منصور- السويس) في محطة بدر.

وكذلك تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة (المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، وتم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

وفي إطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل الموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات.