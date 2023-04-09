خروج قطار «الديكوفيل» عن مساره واصطدامه بمنزل في قرية بأسوان (صور)

شهدت قرية البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وقوع حادث خروج قطار نقل محصول القصب المعروف بأسم «الديكوفيل» عن مساره الرئيسى، ما إلى اصطدامه بمنزل أحد أهالى القرية، ولم يسفر عن وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث خروج قطار نقل محصول القصب المعروف بأسم «الديكوفيل» عن مساره الرئيسى، بقرية البصيلية التابعة لدائرة المركز، ما إلى اصطدامه بمنزل أحد أهالى القرية، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة.

وتبين بالمعاينة المبدئية خروج قطار نقل محصول القصب المعروف بأسم «الديكوفيل» عن مساره الرئيسى ما أدى إلى الاصطدام بالمنزل دون وقوع أصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

من جهة أخرى كان لقى شخص مصرعه بينما أصيب 23 أخرون، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس يستقله سودانيين مع جرار زراعى بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس يستقله سودانيين مع جرار زراعى بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 95، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 أخرون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين جميع ركاب الأتوبيس سودانيين الجنسية، ماعدا شخصين فقط مصريين منهم متوفي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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