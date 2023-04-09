السجن 7 سنوات غيابيًا ضد طبيبين تسببا في وفاة ربه منزل أثناء الولادة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة طبيبة وطبيب بالسجن غيابيا لمدة 7 سنوات، مما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بجرح أفضى إلى موت المجنى عليها، ربة منزل، عقب إجراء عملية ولادة قيصرية باحدي المستشفيات، صدر الحكم وبعضوية المستشارين أشرف حمدى أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4288 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من أهلية المجنى عليها بتسبب المتهمين فى وفاتها داخل أحد المستشفيات أثناء ولادتها قيصرية بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال دخول المجنى عليها " ش.ا.ش" ربة منزل، إلى أحدى المستشفيات بمنطقة العجمى، لإجراء عملية ولادة وتم اخضاعها للتدخل الجراحى بمعرفة المتهمة " د.ا.ح" طبيبة، وبعد مرور بعض الوقت شعرت المجنى عليها بالم شديدة وأخذت تنصب عرقا، وبالاستعلام عن سبب حالتها الصحية من طاقم التمريض، قرروا أنه على اثر جراحة الولادة وجد أسفل منها كمية غزيرة من الدماء، وتسبب ذلك فى استصال الرحم عقب موافقة زوجها، وطلب عدد من أكياس الدم وطلب نقلها إلى مستشفى الشاطبى لكنها وصلت متوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين من اقول رئيس قسم الطب الشرعى بأنه ينسب للمتهمة الاولى الوقوع براثن المسؤولية الكبيرة التقصرية لعمل إجراء طبى جراحى غير مؤهلة له وهو ولاده قصيرية اختيارية وليست طارئة وهو ما يعد اعتداء كلى للمبدأ العام فى حق الإنسان فى سلامة جسده، وينسب إلى المتهم الثانى " ال.م.ب" طبيب، السماح للطبيبة المشكو فى حقها الأولى، بالتدخل جراحيا وإجراء ولادة قيصرية غير طارئة للمريضة وهى غير مؤهلة علميا لذلك كونه على العلم المتهم الثانى بالشهادات العلمية الحاصلة عليها وبصفته المدير الفنى لتلك المستشفى محل الواقعة.

وأشارت التحقيقات، قيام المتهمة الأولى بأحداث عمدا إصابة المجنى عليها وهى غير مؤهلة، والمتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى، بأن مكنها من مزاولة مهنة الطب على النحو الوارد بالاتهام الثانى كونه على علم بمؤهلاتها، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.