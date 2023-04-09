السجن 6 سنوات لنجار فى اتهامه بالتعدى على طالبة بالاسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، نجار، بالسجن لمدة 6 سنوات وذلك فى اتهامه بالتعدى على طالبة بغير قوة أو تهديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها دون تهديد بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم " م.م.م" نجار وبين المجنى عليها" س.ع.إ" طالبة سن 16 سنة، وعقب تلك العلاقة توجهت إلى إقامته بمحل سكنه وتعدى عليها المتهم بدون قوة أو تهديد، وبعد علم والدها بالواقعة قام بتحرير محضر ضد المتهم وباشرت النيابة التحقيق فى الواقعة.

وتوصلت التحريات السرية لصحة البلاغ، وتم عرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى.